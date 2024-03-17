الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 31 ألفا و645 فلسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في غزة
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 92 شهيدا و130 مصابا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 31 ألفا و645 شهيدا و73 ألفا و676 مصابا، وفق "صحة غزة".اضافة اعلان
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