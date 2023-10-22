استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة فجر اليوم

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استشهد فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين، في مدن جنين وطمون ونابلس، اثنان منهم برصاص الاحتلال، وثلاثة آخرون جراء قصف استهدف مسجدا.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب محمد حسين أبو عابد، وشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وصلا أشلاء إلى المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.وفي مدينة نابلس، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر شرق نابلس.وفي طوباس، استشهد الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة طمون، فيما أصيب ستة آخرون بجروح خلال مواجهات في مدينة طوباس.وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 89 شهيدا.-- (بترا)