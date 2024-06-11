استشهاد 5 من عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية

استشهد 5 عناصر من حزب الله اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدودية مع لبنان.

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وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 من الشهداء من الجنسية السورية، وأن المنطقة التي طالتها الغارة الإسرائيلية يسيطر حزب الله على جانبيها السوري واللبناني.



وأوضح المرصد أن رتل الشاحنات كان متوجهاً من سوريا إلى لبنان، وأن الغارة أدت إلى احتراق الرتل بالكامل على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.



وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية استنفرت للتصدي للهجوم الإسرائيلي وأطلقت صواريخها نحو المقاتلات الإسرائيلية.