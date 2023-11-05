استشهاد 5143 طفلاً منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

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أفاد تقرير أممي أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلاً شهيدا منذ السابع من الشهر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية.ونقل التقرير عن وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة الى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتي.وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ان عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 43 طفلا من بينهم طفل واحد قتله المستوطنون.الى ذلك، أشار التقرير إلى ان عدد مجموع شهداء غزة بلغ لغاية مساء السبت: 9485 شهيدا من بينهم 2430 امرأة و572 مسنا بالإضافة الى 3900 طفل وطفلة.وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الضحايا 136 شهيدا بالإضافة الى 2300 جريح، من بينهم 241 طفلا إضافة الى إصابة 62 بجروح من قبل المستوطنين الذين تدعمهم قوات الاحتلال.وبالنسبة للنازحين، زاد عددهم في غزة عن مليون ونصف المليون، فيما بلغ عددهم في الضفة الغربية 905 أشخاص منهم 356 طفلا.كما تم تهجير 120 فلسطينيًا إضافيًا، من بينهم 55 طفلًا، في المنطقة (ج) والقدس المحتلة.-- (بترا)