الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 6 فلسطينيين برصاص وقصف للاحتلال الإسرائيلي في الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
استشهد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصف طائرات مسيرة على مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، استشهاد أربعة فلسطينيين صباح اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان
وأشارت الى أن الشهيدين وليد عبد الرازق أسعد زهرة "22 عاما"، وأسعد فتحي أسعد زهرة "33 عاما" قد وصلا الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم صباح اليوم، كما أن الشابين محمود سامر جابر "22 عاما" وغيث ياسر شحادة "25 عاما"، كانا قد استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.
كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل الليلة الماضية.
الى ذلك، أعلن مستشفى الرازي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فجرا، عن استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الحالي، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة واعتقال المئات.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 294 شهيدا.- (بترا)
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