الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استقالة لارا فريدمان احتجاجا على تعامل بايدن مع العدوان الاسرائيلي

استقالة لارا فريدمان احتجاجا على تعامل بايدن مع العدوان الاسرائيلي
استقالة لارا فريدمان احتجاجا على تعامل بايدن مع العدوان الاسرائيلي
قدمت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية لارا فريدمان استقالتها، احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتنضم إلى مدير الشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة جوش بول، الذي استقال في وقت سابق للسبب ذاته.اضافة اعلان

وتُعتبر فريدمان وهي رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، مرجعا في السياسة الخارجية الأميركية المتعلقة بالصراع "الإسرائيلي - العربي الفلسطيني".

وكان جوش بول قد أعلن في وقت سابق أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، واصفا رد الإدارة الأميركية بأنه "فعل متهور قائم على الإفلاس الفكري".

وفي معرض تقديمه خطاب استقالته على موقع لينكد إن كتب بول: "أبلغت زملائي اليوم بأنني استقلت من وزارة الخارجية، بسبب خلاف سياسي بشأن مساعدتنا الفتاكة المستمرة لإسرائيل، ولمزيد من التوضيح لمبرراتي للقيام بذلك كتبت المذكرة المرفقة".

وأضاف: "خلال 11 عاما قدمت تنازلات أخلاقية أكثر مما أتذكر، سأغادر اليوم لأنني أعتقد أنه في مسارنا الحالي فيما يتعلق بتزويد إسرائيل المستمر -بل الموسع والسريع- بالأسلحة الفتاكة، وصلت إلى نهاية هذه الصفقة، لا أستطيع قبول الاستمرار في وظيفة تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين".
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