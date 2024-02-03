السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة
اشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة
قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، في أحياء الصناعة والجوازات والجامعات غربي مدينة غزة.اضافة اعلان

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرحى من فيها.
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