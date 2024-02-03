اشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

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قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، في أحياء الصناعة والجوازات والجامعات غربي مدينة غزة.من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرحى من فيها.