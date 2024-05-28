 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ

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وزراء خارجية النرويج وايرلندا وإسبانيا

بدأت النرويج اليوم الثلاثاء الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، حيث من المقرر أن تحذو إسبانيا وأيرلندا حذوها في وقت لاحق من اليوم، على الرغم من المعارضة الشديدة من إسرائيل.

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وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: “اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 28 (أيار) مايو 2024”. وأضاف البيان أن “عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ”.

 


وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، معتقدين أنها ستعزز آفاق السلام بعد أكثر من سبعة أشهر من القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).


وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “اعتراف مختلف الدول الأوروبية ليس كافيا في حد ذاته لضمان أن تكون الدولة الفلسطينية مستدامة”.


وأضاف: “من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، فإننا ندعم خطة السلام العربية التي تم تطويرها من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة في أعقاب 7 (تشرين الأول) أكتوبر”.


وقال وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم الاثنين: “هذا القرار المشترك يعكس تصميم دولنا الثلاثة على إحداث نقلة نوعية أساسية”.


وأضاف: “لقد اعترفنا بكل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين، على وجه التحديد لأننا نريد أن نرى مستقبلا من تطبيع العلاقات بين الشعبين”.


وتابع: “إن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتوخى قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. نتنياهو يعارض حل الدولتين، وكذلك حماس”.


وتعترف غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.


ومع ذلك، فإن الدول الغربية المؤثرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بدولة فلسطينية مستقلة.-(د ب أ)

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