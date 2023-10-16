الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأب مانويل مسلم إلى أهل غزة: “إن قصفوا منازلكم فاحذروا أن يقصفوا إرادتكم وشجاعتكم”- (فيديو)

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الأب مانويل مسلم-"فيسبوك"
دعا الأب مانويل مسلّم في رسالة مصورة، الفلسطينيين في غزة للصمود على كل شبر من الأرض قائلا: إن قصفوا منازلكم فاحذروا أن يقصفوا إرادتكم وشجاعتكم. إن رحل بيتكم بالهدم فلا ترحلوا أنتم، اليوم يوم التحرير وقهر الغزاة الصهاينة”. محذرا إياهم من الرحيل قائلا: “رحلتم مرة فلا ترحلوا مرتين، ما يحدث في غزة هو انتصار لقضيتنا… هو أول بشرى بتحقيق عودتنا”.اضافة اعلان

ودعا المواطنين إلى الصمود قائلا: “صمود الشجاع يثبت أقدام خائف أو جندي مقاوم”، و”إن رحلت أنت فعودتك ستكون شبه مستحيلة.. إن حيينا أو متنا فللرب والقدس وفلسطين وشعبنا نموت أو نحيا”.
كما وجّه الأب مسلّم حديثه للعالم: “إسرائيل تهدم بيوت المدنيين على رؤوس أهلها الأبرياء، مئات الأطفال والنساء والشيوخ يذبحون بأمر عسكري تعرفونه… هذه الأفعال جرائم حرب… فلماذا تسكتون وتتغاضون عنه؟”، وأضاف: “صمتكم يعني مشاركتكم في الجريمة… لن نسامح صمتكم”.
وختم الأب مسلّم رسالته متوجها للمسيحيين في غزة قائلا: “أذكروا أنكم جزء لا يتجزأ من شعبكم العظيم.. أنتم جزء أصيل من المقاومة والثبات أمام عواصف الظلم والطغيان”. داعيا إياهم للثبات وعدم الفرقة، “إرادة الله هي قوتكم… صلوا لشعبكم ليرفع الله عنهم وعنكم غضبه الإلهي ويرد برأفته كيد أعدائكم”.
وأضاف: “بقدر ثقتكم بالله يكون صمودكم وشجاعتكم”.
والأب مسلّم (85 عاما) قيادي مسيحي معروف بمواقفه “الوطنية والوحدوية”، وسبق أن تقلد عدة مواقع في الكنيسة، إضافة إلى نشاطاته المجتمعية والدينية ومنها تأسيس المنتدى الإسلامي المسيحي.-(وكالات)
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