السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين مجزرتي مدرستي "الفاخورة" و"تل الزعتر" في غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جرائم الحرب البشعة والمتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وآخرها استهداف النازحين من أهالي القطاع في مدرسة الفاخورة التابعة للأنروا ومدرسة تل الزعتر اليوم، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي، وفي ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.اضافة اعلان

‏‎‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.

‏‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان الغاشم عليهم، يمثل تدهوراً خطيراً يجب وقفه فوراً، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.

‏‎كما دعا الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي، والمنظمات والأجهزة الدولية، وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتجها هذا العدوان.
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