الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى غزة

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الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم مشترك من منظمة (Human Appeal)، طائرتي مساعدات جديدة لأهلنا في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.اضافة اعلان
وتحمل الطائرتان وفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، على متنها المواد والمستهلكات الطبية، ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تم تجهيز وإرسال طائرتي مساعدات طبية بدعم من منظمة (Human Appeal)، ضمن الجهود الإنسانية بدعم القطاع الصحي في غزة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع، والنقص الشديد في المواد الطبية والأدوية.
وأضاف الشبلي، سيستمر الجسر الجوي ويرافقه الجسر البري في إدخال المساعدات لأهلنا في غزة والتي تخفف من المعاناة التي يمرون بها.
ووصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن الى أهلنا في غزة 52 طائرة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.
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