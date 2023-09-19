الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الأسد في الصين الخميس

الرئيس السوري بشار الأسد - (أرشيفية)
الرئيس السوري بشار الأسد - (أرشيفية)
يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد زيارة إلى الصين بعد غدٍ الخميس، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وبحسب وكالة "سانا"، يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية.اضافة اعلان

كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وعقيلته أسماء الأسد في مدينتي خانجو وبكين.
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