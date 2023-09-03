الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام منتصف أيلول

الأسرى الفلسطينيون يعلنون إضرابًا احتجاجا على تقليص زيارات ذويهم
الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام منتصف أيلول
أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الأحد، شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ردا على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.اضافة اعلان
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثل الأسرى بالسجون الإسرائيلية)، وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) ووصل الأناضول نسخة منه.
وقالت اللجنة، إنها قررت "الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، مطالبين بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".
وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يطل "بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".
وتابعت: "بعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لابد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان".
وذكرت اللجنة: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
وقالت إن الخلاف داخل أركان الحكومة الإسرائيلية حول قرار بن غفير "ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم".
والجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل حوالي 1600 أسير.
في سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الأحد، أن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في نقل 120 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن نفحة (جنوبي إسرائيل) إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر (وسط الضفة).
وذكر البيان، أن الأسرى نقلوا إلى "قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا".
وأشار إلى أن سجن عوفر هو الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967 "ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة".
ويبلغ عدد الأسرى في الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفل، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

جنود من الاحتلال الإسرائيلي يحيطون بمكان تنفيذ شاب فلسطيني لعملية قتل فيها جندي وأصيب 6 مستوطنين-(وكالات)

4 عمليات فلسطينية ردا على عدوان الاحتلال 31 آب 2023

السودان

الحرب تنعش تجارة السلاح في السودان 31 آب 2023

الرئيس السوري بشار الأسد

الأسد يجدد شرط انسحاب تركيا من شمال سورية لعودة العلاقات بين البلدين 31 آب 2023

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تجدد الاشتباكات في الخرطوم - (أرشيفية)

الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في الخرطوم

منذ13 ساعة
احتجاجات في كركوك

رفع حظر التجول في كركوك

منذ13 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات "الأقصى"

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

منذ14 ساعة
320969

غليان وحظر تجول في كركوك... وبارزاني يحذّر من "فتنة"

منذ16 ساعة
سينما - (تعبيرية)

535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية

02 أيلول 2023
الطفلة لين طالب

فظائع لا يمكن تخيلها.. تفاصيل اغتصاب الطفلة لين إلى العلن

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 