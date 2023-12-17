"الأمانة" تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

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نظمت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة الألمانية الأردنية، و بتمويل من الحكومة اليابانية يوما علميا للزراعة الحضرية المستدامة والأمن الغذائي كجزء من الأنشطة المعرفية لمشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان.ويهدف تنظيم اليوم العلمي الذي عقد بمشاركة مجموعة من الخبراء في الزراعة الحضرية والأمن الغذائي الى تعزيز الوعي بالأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الفرص و التحديات التي تواجه الزراعة الحضرية، وتسليط الضوء على الممارسات الفعالة لإدارة الأراضي و المياه.اضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية و المساواة بين الجنسين، والدعوة للسياسات الداعمة للزراعة الحضرية والتأكيد على دور البحث العلمي وتبني التكنولوجيا.بدورها قالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات ان عمان تشهد تحولا حضريا ملحوظا لذا وضعت الأمانة خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٢- ٢٠٢٦ و خطة تغير المناخ و خطة مدينة خضراء بما يتناسب مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيتها المستقبلية في تعزيز التنمية المستدامة و تحقيق مجتمعات حضرية أكثر استدامة، و تحقيق التوازن بين التقدم الحضري وحاجات البيئة والمجتمع.وأضافت اننا نسعى من خلال عقد الجلسات العلمية البناءة الى تحفيز التفكير وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وتشكيل مجتمع علمي ديناميكي،وتحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل أفضل لمدينة عمانوشارك في جلسات اليوم العلمي الذي عقدت فعالياته في مركز الحسين الثقافي مدير برنامج البيئة و التغير المناخي و الحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، وعميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور قاسم عبد العال كمتحدثين رئيسيين.