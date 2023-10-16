الأمم المتحدة: احتياط وقود مستشفيات غزة قد ينفذ خلال 24 ساعة

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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الليلة الماضية، من أن "احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب".وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني، أن "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".بدورها ، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، من خطورة الوضع "اللاإنساني غير المسبوق في غزة، ونفاد الإمدادات الأساسية .وقالت إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر، داعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.وأضافت "نتوقع ألا يكون لدينا ماء بحلول الاثنين أو الثلاثاء، الماء ما زال مقطوعا، وما نحتاجه هو استئناف إمدادات المياه لملء الآبار على الأقل في جنوب غزة، ويجب أن يحدث هذا على الفور ،مشددة "الأمر يتعلق بفقدان إنسانيتنا، إذا سمح المجتمع الدولي باستمرار الوضع الحالي .وفي وقت سابق، أفادت اللجان الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة أنه "لن يكون باستطاعة المستشفيات رعاية الجرحى والمرضى بسبب نفاد الإمدادات".وأكّد الصليب الأحمر عدم التمكن من مواصلة عمله الإنساني ما لم يتمكّن من إدخال المزيد من الإمدادات إلى غزة، مضيفاً أنه "ليس بإمكان الجميع المغادرة، فالجرحى والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة سيتعرّضون لخطر أكبر في هذه الحالة".وشدّدت لجان الصليب الأحمر، على أنه "يجب السماح للمنظمات الإنسانية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي بأداء عملهم لإنقاذ الأرواح بأمان".--(بترا)