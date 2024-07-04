الأمم المتحدة: 9 من كل 10 غزيين نزحوا مرة واحدة على الأقل

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وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، أن نحو 1.9 مليون شخص يُعتقد أنهم نزحوا في غزة، وأن 9 أعشارهم "نزحوا داخليا مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى 10 مرات، للأسف، منذ أكتوبر/تشرين الأول" الماضي.وقال دي دومينيكو: "خلف هذه الأرقام، هناك أناس (…) لديهم مخاوف وشكاوى. وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئا فشيئا".وأضاف المسؤول الأممي أنه منذ بدء الحرب، تمكّن ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح في أوائل أيار/ مايو، بعضهم ظلوا في مصر وانتقل آخرون إلى دول أخرى.