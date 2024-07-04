 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: 9 من كل 10 غزيين نزحوا مرة واحدة على الأقل

نزوح فلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب) - (أرشيفية)
نزوح فلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب) - (أرشيفية)
أفادت الأمم المتحدة أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع الفلسطيني.
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وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، أن نحو 1.9 مليون شخص يُعتقد أنهم نزحوا في غزة، وأن 9 أعشارهم "نزحوا داخليا مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى 10 مرات، للأسف، منذ أكتوبر/تشرين الأول" الماضي.

وقال دي دومينيكو: "خلف هذه الأرقام، هناك أناس (…) لديهم مخاوف وشكاوى. وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئا فشيئا".

وأضاف المسؤول الأممي أنه منذ بدء الحرب، تمكّن ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح في أوائل أيار/ مايو، بعضهم ظلوا في مصر وانتقل آخرون إلى دول أخرى.
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