الأحد 17 أيلول 2023
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الأمين العام لـ«الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرت اليوم (الأحد)، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.اضافة اعلان
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية: «معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى»، محذراً «لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا».
والنزاع العسكري الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022 في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.
وشنت كييف هجوماً مضاداً في يونيو (حزيران) الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدوداً.

الرئيس الأوكراني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف في يوليو الماضي (رويترز)

وقال ستولتنبرغ: «نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع»، مردفاً «لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود».
وتابع: «أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام»
وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه «ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضواً في الناتو»، مشيراً إلى أن كييف «اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي» خلال قمة الحلف في يوليو (تموز).
وأكد ستولتنبرغ أنه «عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه».
وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي قد اتفقوا خلال قمة يوليو التي استضافتها فيلنيوس، على إمكانية انضمام أوكرانيا بمجرد استيفائها شروطاً معينة تشمل بحسب مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا تنفيذ كييف إصلاحات لحماية الديموقراطية وسيادة القانون.-(وكالات)
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