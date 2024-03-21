الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأورومتوسطي": الجيش الإسرائيلي يحوّل مستشفى الشفاء الى مقتلة

mjm-mstshfy-alshfa-fy-mdynt-ghzt-a.f.b
مستشفى الشفاء

  أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه تلقى إفادات "مروعة" عن موت بطيء يواجهه عشرات المرضى والجرحى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي يتعرض لعملية عسكرية شاملة من الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان صادر عن المرصد اليوم الخميس، أظهرت الإفادات احتجاز قوات الجيش جميع الأطباء والممرضين في مكان مجهول داخل مجمع الشفاء ومنعهم من ممارسة عملهم، في وقت تُرك المرضى والجرحى دون أي رعاية صحية أو أدوية، ما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم على الأقل خلال الساعات الأخيرة.


وحذر المرصد من أن الجيش الإسرائيلي حوّل مجمع الشفاء إلى مقتلة علنية لليوم الرابع على التوالي وسط عمليات إعدام ميداني، وفرض أحكام بالموت البطيء على المرضى والجرحى بداخله، سواء بمنع أي رعاية طبية وأدوية عنهم أو بتجويعهم وتعطيشهم.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_6e632b929d2155eec3f0fe423f94deb9

بسبب الحرب على غزة.. استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

04 آذار 2024
اقرأ أيضا
طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة

37 أمّا تستشهد يوميا في غزة

منذ2 ساعة
6330-حالة-اعتقال-لدى-الاحتلال-منذ-7-أكتوبر-2023

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا في الضفة

منذ2 ساعة
شعار امفنت

امفنت تجدد التزامها بدعم النساء وتمكينهن بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

منذ2 ساعة
1915e7a2-2f58-4962-bf50-bc848efbda8e.jpg-0b6a1a62-f11e-4b14-ab44-49ac85f53e34

3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين (فيديو)

منذ22 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

"حكومة غزة": الاحتلال اغتال 100 عامل في تقديم المساعدات

20 آذار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة

20 آذار 2024
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات | منذ18 ساعة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 