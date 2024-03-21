"الأورومتوسطي": الجيش الإسرائيلي يحوّل مستشفى الشفاء الى مقتلة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه تلقى إفادات "مروعة" عن موت بطيء يواجهه عشرات المرضى والجرحى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي يتعرض لعملية عسكرية شاملة من الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي.

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ووفقا لبيان صادر عن المرصد اليوم الخميس، أظهرت الإفادات احتجاز قوات الجيش جميع الأطباء والممرضين في مكان مجهول داخل مجمع الشفاء ومنعهم من ممارسة عملهم، في وقت تُرك المرضى والجرحى دون أي رعاية صحية أو أدوية، ما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم على الأقل خلال الساعات الأخيرة.



وحذر المرصد من أن الجيش الإسرائيلي حوّل مجمع الشفاء إلى مقتلة علنية لليوم الرابع على التوالي وسط عمليات إعدام ميداني، وفرض أحكام بالموت البطيء على المرضى والجرحى بداخله، سواء بمنع أي رعاية طبية وأدوية عنهم أو بتجويعهم وتعطيشهم.