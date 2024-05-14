"الأونروا": ارتفاع عدد النازحين من رفح إلى 450 ألفا خلال 9 أيام

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما يقارب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح، منذ 6 أيار الحالي.



وأكدت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إن المواطنين يواجهون إرهاقا مستمرا وجوعا وخوفا، مبينة أن شوارع مدينة رفح باتت خالية بينما تواصل العائلات فرارها بحثا عن الأمان، مشيرة الى أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى المزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.

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وأضافت، أنه لا يوجد أي مكان للذهاب إليه، ولا أمان بدون وقف إطلاق النار، مؤكدة أن تقييد وصول المساعدات الإنسانية مسألة حياة أو موت بالنسبة للناس في قطاع غزة، الذين يعانون بالفعل جراء القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي.



وشددت الوكالة على الحاجة الفورية والعاجلة لممر آمن للمساعدات الإنسانية وللعاملين فيها.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة ووسعت من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرق خانيونس.