"الأونروا" الحرب الدائرة منذ 100 يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر "تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

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المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قال في بيان "إنّ جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".



ولم يفلح مجلس الأمن حتى اليوم في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً همجياً وطاحناً تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.



كما أدّى القصف العشوائي الإسرائيلي والمكثّف إلى سقوط المئات من الطواقم الطبية والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.





وحذّرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية من استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة، واصفةً ما يحدث بأنه حرب إبادة جماعية.



ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة خلّف حتى الآن أكثر من 23843 شهيداً و60317 إصابة، و7 آلاف مفقود، وفق آخر إحصائية لوزراة الصحة في غزّة.





وندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات امتهان "جيش" الاحتلال لكرامة جثامين 80 شهيداً فلسطينياً سلّمها مشوّهة وسرق أعضاءها.





يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في قطاع غزة ويرتكب مجازر بحق عوائل آمنين في منازلهم، حيث ارتكب مؤخراً نحو 12 مجزرة.



وكانت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق أنّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، هي من بين أسوأ الأزمات في القرن الحادي والعشرين.



وتطرّقت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي، قبل أيام، وقالت المنسّقة الطبية للمنظمة، جيليميت توماس، إنّ "الرعب في قطاع غزّة وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه". -وكالات