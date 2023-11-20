الأونروا: طوابير لأكثر من 6 ساعات في غزة للحصول على كسرة خبز

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وصل عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة إلى نحو 1.7 مليون شخص، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ45 على قطاع غزة، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت "الأونروا"، أنه اعتبارا من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، فإن ما يقارب 884000 نازح يقيمون الآن في 154 منشأة تابعة للمنظمة في كافة مدن قطاع غزة الخمس؛ بما في ذلك مدن الشمال، كما تأوي منشآت الأونروا حوالي 724000 نازح في 97 منشأة بمناطق الوسط وخانيونس ورفح.ونقلت الوكالة عن موظف يعمل لديها قوله إن "مجرد الدخول إلى أحد الملاجئ يجعلك تنفجر بالبكاء. وخارج الملاجئ هناك أطفال يبحثون عن الطعام والماء ويقفون في طوابير لأكثر من ست ساعات للحصول على كسرة من الخبز أو زجاجة من الماء فقط، الناس ينامون في الشوارع في خانيونس، الأسواق فارغة تماما باستثناء القليل من الخضروات، يجب أن يتوقف هذا البؤس وإلا سيموت الناس من الجوع والأمراض".وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 13000، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفياً. (بترا)