الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: طوابير لأكثر من 6 ساعات في غزة للحصول على كسرة خبز

طوابير الخبز في غزة - (المصدر: وكالة وفا)
طوابير الخبز في غزة - (المصدر: وكالة وفا)
وصل عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة إلى نحو 1.7 مليون شخص، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين.اضافة اعلان

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ45 على قطاع غزة، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت "الأونروا"، أنه اعتبارا من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، فإن ما يقارب 884000 نازح يقيمون الآن في 154 منشأة تابعة للمنظمة في كافة مدن قطاع غزة الخمس؛ بما في ذلك مدن الشمال، كما تأوي منشآت الأونروا حوالي 724000 نازح في 97 منشأة بمناطق الوسط وخانيونس ورفح.

ونقلت الوكالة عن موظف يعمل لديها قوله إن "مجرد الدخول إلى أحد الملاجئ يجعلك تنفجر بالبكاء. وخارج الملاجئ هناك أطفال يبحثون عن الطعام والماء ويقفون في طوابير لأكثر من ست ساعات للحصول على كسرة من الخبز أو زجاجة من الماء فقط، الناس ينامون في الشوارع في خانيونس، الأسواق فارغة تماما باستثناء القليل من الخضروات، يجب أن يتوقف هذا البؤس وإلا سيموت الناس من الجوع والأمراض".

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 13000، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفياً. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
استشهاد أطفال في غزة

استشهاد أكثر من 5500 طفل بعدوان الاحتلال على غزة

منذ4 ساعة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - (أرشيفية)

قطر: صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا اقتربنا من اتفاق

19 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: لا نستثني جنوب غزة من الهجمات

12 تشرين الثاني 2023
استشهاد أطفال في غزة

ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 10569 منذ 7 أكتوبر

08 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
الطبيب الغزي غسان أبو ستة

ترك حياة الرفاهية في لندن وانتقل إلى غزة لمداواة جراحها.. من هو الطبيب غسان أبو ستة؟

منذ1 ساعة
سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفحتمهيدا لدخولها إلى مصر

نقل أطفال خدج من غزة إلى مصر لتلقي العلاج

منذ3 ساعة
الطفلة الغزية شام

من "محمد الدرة" لـ "شام".. عن أطفال فلسطين الذين لا يشبهون أحدا

منذ4 ساعة
استشهاد أطفال في غزة

استشهاد أكثر من 5500 طفل بعدوان الاحتلال على غزة

منذ4 ساعة
الجنوب الللبناني

حزب الله يستهدف ثكنة “برانيت” الإسرائيلية بصاروخين

منذ7 ساعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الأسرى بسجون إسرائيل.. انتهاكات قبل 7 تشرين أول تصاعدت بعده

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ20 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ20 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 