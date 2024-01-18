الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات

اضافة اعلان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا في الأسابيع الماضية ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة، بسبب نزوح الأهالي خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأوضحت الوكالة أن "الاكتظاظ خانق في المناطق الوسطى، ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد".وتحدثت الوكالة في منشور عبر موقع "إكس" عن شح المعلومات بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود كثيرة تحد من الوصول إلى المنطقة.وفي اليوم الـ104 من الحرب على غزة، أعلنت كتائب القسام استهداف وقتل 5 من جنود الاحتلال خلال معارك شرقي خان يونس، كما شهدت جباليا شمالي القطاع اشتباكات بين عناصر القسام والقوات الإسرائيلية، واعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 35 في معارك غزة. (الجزيرة نت)