الأونروا : 137 ألف نازح في مدارس بغزة

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 137 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قالت المتحدثة باسم "الأونروا"،تمارا الرفاعي، إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدارس الأونروا تخطى 137 ألفا، وأن الوكالة ليست مهيأة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف.وأوضحت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14، معلنة أن أحد موظفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.(بترا)