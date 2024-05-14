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الثلاثاء 14 أيار 2024
10:52 ص
الأونروا: 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح
الأونروا: 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن نحو 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح منذ السادس من الشهر الحالي.
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وأضافت الأونروا أن سكان رفح يواجهون الإرهاق المستمر والجوع والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار.
غزة
الأونروا
رفح
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