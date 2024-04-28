الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإمارات ترسل مئات الأطنان من المساعدات الغذائية إلى غزة

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سفينة تحمل 400 طن من المعونات الغذائية
قامت دولة الإمارات بالشراكة مع المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة شعب غزة الشقيق. اضافة اعلان

‏‎ووصلت اليوم سفينة تحمل 400 طن من المعونات الغذائية إلى ميناء أشدود عبر ميناء لارنكا في قبرص، ليتم نقلها في شاحنات إلى غزة لإيصال المساعدات الملحة وتلبية احتياجات شعب غزة الشقيق.

‏‎وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: "لا تزال هناك حاجة ملحة - اليوم أكثر من أي وقت مضى - لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تساهم في إنقاذ حياة سكان قطاع غزة. وتواصل دولة الإمارات سعيها من خلال كافة الطرق المتاحة براً وجوا وبحرا لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء إلى القطاع. كما تحرص دولة الإمارات على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتقديم الإغاثة للمدنيين في قطاع غزة ممن يواجهون ظروفا إنسانية مأساوية."

‏‎وقال شون كارول، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أنيرا": “تعرب أنيرا عن امتنانها العميق للتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى الملحة إلى الفلسطينيين في غزة. كما نأمل أن تكون هذه أول شحنة ضمن المزيد من آلاف الأطنان من المساعدات في المستقبل التي سترسل من خلال السفن أو الشاحنات. سنقدم أكبر قدر ممكن من هذه المساعدات إلى شمال القطاع حيث يواجه العديد خطر الموت جوعاً. وقد قدمت "أنيرا" ما يزيد على 24 مليون وجبة في غزة منذ منتصف أكتوبر، كما سيسهم هذا التعاون بتقديم ملايين الوجبات الأخرى في هذه اللحظة الحرجة”.

‏‎وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم كافة الجهود الإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي للتخفيف من الأزمة، كما تقدر دعم حكومة قبرص ومبادرة أمالثيا في هذا الصدد.

‏‎وقد قدمت دولة الإمارات ما يزيد على 31,000 طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإغاثية والمواد الطبية، عبر 250 رحلة جوية و38 عملية إسقاط جوي و1160 شاحنة وثلاث سفن.
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