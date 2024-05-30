 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف الأونروا "مُنظمة إرهابية"

مسن فلسطيني يتلقى مساعدات من أحد مخازن "الأونروا" في غزة.-(أرشيفية)
مسن فلسطيني يتلقى مساعدات من أحد مخازن "الأونروا" في غزة.-(أرشيفية)

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الليلة الماضية، رفض الاتحاد أي محاولة لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمنظمة إرهابية، مؤكدا أنها ستظل شريان الحياة الذي لا غنى عنه للفلسطينيين.

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وجدد بوريل في أعقاب اجتماعه بالمفوض العام للأونروا فيليب لازريني في بروكسل في وقت سابق، تأكيده دعم الاتحاد "للأونروا"، مُشيدًا بعملها وفريقها.
وقال إن الدول الأعضاء في الاتحاد استأنفت دعمها المالي للوكالة، حيث إن "الدفعة التالية من تمويل الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن".


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أضاف بوريل "لم تعد هناك كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم، تتوالى مواكب الموت، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي"، مشددا على ضرورة وضع حد "لمأساة تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".


وكانت "الكنيست الإسرائيلية" صادقت بالقراءة التمهيدية أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعتبر وكالة أونروا "منظمة إرهابية".


ويقضي مشروع القانون الذي قدمته نائبة من حزب "إسرائيل بيتنا"، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، و"توقف جميع الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".- (بترا)

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