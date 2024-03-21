الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال اعتقل 7725 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

main_image65fc4b4640243
لحظة اعتقال قوات الاحتلال شاب فلسطيني
ارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7725 معتقلا، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 25 فلسطينيا، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.اضافة اعلان

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1709461022548

1195 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال شباط

03 آذار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

29 شباط 2024
سجن النقب

استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن الرملة الاحتلالي

23 شباط 2024
IsL7M

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
65fc494032a7d

اجتماع وزاري عربي في القاهرة: أولوية وقف شامل لإطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
9ecb32abbe8e0bb42554eb85bd011f3ddcd25501

تقرير أممي: 35 بالمئة من مباني غزة مدمرة أو أصيبت بأضرار جسيمة

منذ3 ساعة
mjm-mstshfy-alshfa-fy-mdynt-ghzt-a.f.b

"الأورومتوسطي": الجيش الإسرائيلي يحوّل مستشفى الشفاء الى مقتلة

منذ3 ساعة
طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة

37 أمّا تستشهد يوميا في غزة

منذ4 ساعة
6330-حالة-اعتقال-لدى-الاحتلال-منذ-7-أكتوبر-2023

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا في الضفة

منذ5 ساعة
شعار امفنت

امفنت تجدد التزامها بدعم النساء وتمكينهن بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات | منذ21 ساعة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 