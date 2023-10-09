الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استدعاء 300 ألف جندي احتياط خلال ساعات

الاحتلال الإسرائيلي: استخدام 1000 طن من المتفجرات بقصف غزة

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الاحتلال الاسرائيلي يقصف غزة
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة السبت، ألقت طائراته أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف لحركة "حماس".اضافة اعلان
وقال الجيش في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "في الساعات الأخيرة شن الجيش الإسرائيلي أربع موجات من القصف الجوي استهدفت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة، حيث شاركت عشرات الطائرات الحربية في تنفيذ كل ضربة جوية".
وأضاف: "موجة القصف الأولى استهدفت مساء أمس الأحد نحو 120 هدفا لحماس في (بلدة) بيت حانون (شمال)، والموجة الثانية نفذت مساء الأحد في حي الشجاعية (شرق غزة) واستهدفت نحو 120 هدفا".
وتابع: "الموجة الثالثة نفذت في ساعات الصباح الباكر واستهدفت نحو 25 هدفا ومن بينها 20 بنية تحتية عسكرية ومسجد في جباليا أديرت من داخله أعمال قتالية، والموجة الرابعة من القصف استكملت صباح الإثنين وشملت نحو 500 هدفًا في كل أنحاء قطاع غزة".
وذكر الجيش أنه "منذ بداية الحرب استخدمت الطائرات أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف حماس في قطاع غزة"، وقدر بأنه قتل مئات الفلسطينيين جراء الغارات الجوية.
وأفاد أنه "تم أسر العشرات ممن قبض عليهم داخل الأراضي الإسرائيلية"، من مقاتلي "حماس" الذين اقتحموا السياج الفاصل وتوغلوا بالمستوطنات المحاذية لغزة.
وقال إنه "منذ بداية الحرب تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مرتيْن مع القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت الدعم الأمريكي لإسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي في البيان إنه "يواصل رفع الجاهزية في كل ساحات الحرب ويعزز عدد القوات في منطقة الشمال" على الحدود مع لبنان.
من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، الإثنين، إنه "خلافا لادعاءات الاحتلال باستهدافه مقدرات المقاومة، ففي الساعات الأخيرة ارتكب جيش الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار ما خلف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال".
وعلى صعيد متصل، قال بيان الجيش: "استدعينا مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الأيام الأخيرة".
فيما نقلت القناة 12 العبرية (خاصة) عن متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله إن "عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم وصل إلى 300 ألف خلال ساعات"، دون تفاصيل أخرى.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على "اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة حتى صباح الاثنين، مقتل 493 فلسطينيا وإصابة 2751 جريحا آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2100 آخرين.-(الأناضول)
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