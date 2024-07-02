 
الثلاثاء 02 تموز 2024
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الاحتلال الإسرائيلي قتل 8672 طالبا في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

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شهداء فلسطينيون في غزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 8672 من طلبة المدارس والجامعات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وتفيد المعطيات التي نشرتها الوزارة بأن عدد الشهداء من الطلبة في قطاع غزة بلغ 8572، إضافة إلى 100 من الضفة الغربية.


أما الجرحى، فبلغ عددهم 14 ألفا و89 في قطاع غزة، و494 في الضفة الغربية.
كما تشير المعطيات إلى استشهاد 497 معلما وإداريا بالمدارس والجامعات، وإصابة 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة.


ووفق الوزارة، حرم 620 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، كما حرم 39 ألفا من طلبة التوجيهي من التقدم لامتحانات هذا العام.
وأشارت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، تعرضت للضرر والتخريب الكلي والجزئي.


ومع انطلاق شرارة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، تم تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطاع؛ حفاظاً على حياة الطلبة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف.


وتُعد السنة النهائية للمرحلة الثانوية مفصلية في حياة الطالب، حيث يتحدد بناءً عليها مستقبله الجامعي وتخصصه، لذلك يهتم بها الأهالي والطلاب بشكل كبير ويتجهزون لها جيدا.-(الأناضول)

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