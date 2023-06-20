الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يُحدد موعدًا لإخلاء عائلة مقدسية من منزلها

البلدة القديمة في القدس
البلدة القديمة في القدس
حددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل، موعدًا جديدًا لإخلاء عائلة صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت العائلة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "دائرة الإجراء والتنفيذ" الاحتلالية حددت الفترة الواقعة ما بين 28 حزيران الحالي حتى 13 تموز المقبل، لإخلاء العائلة من منزلها، مضيفة أنه وبحسب القرار، تم الإشارة الى أن عيد الأضحى سيكون خلال التواريخ المحتملة والمحددة لتنفيذ قرار الإخلاء، إلا أن القرار لم يستثن أيام العيد من إمكانية تنفيذ قرار الإخلاء.اضافة اعلان
وكان الاحتلال حدد سابقًا، يوم 11 حزيران لإخلاء العائلة من المنزل، لكنه لم يتمكن من تنفيذ القرار، بسبب تضامن فلسطينيين وأجانب ونشطاء سلام إسرائيليين مع العائلة.
وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا سابقًا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عامًا) ومصطفى صب لبن (72 عامًا) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.
وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.
وأكدت العائلة رفض إخلاء منزلها طوعًا، مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها.
-- (بترا)
أدخنة تتصاعد من منطقة في جنين بعدما قصفها الاحتلال أمس بطائرة "أباتشي"-(وكالات)

5 شهداء.. الاحتلال يستبيح الدم الفلسطيني 19 حزيران 2023

تدشين خط "التجارة العربي"

خبير يوضح أهمية مشروع "خط التجارة العربي" وانعكاساته على إسرائيل 19 حزيران 2023

قطر والإمارات

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي 19 حزيران 2023

مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

07 حزيران 2023
متطرفون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

05 حزيران 2023
فيصل الحسيني.jpg-9d5bcee7-d6ff-4096-aa38-0c7b53855dfc

22 عاما على رحيل القيادي الفلسطيني فيصل الحسيني

31 أيار 2023
قوات الاحتلال تغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله-(وكالات)

الاحتلال يحاصر المدن لكسر الصمود الفلسطيني

27 أيار 2023
اقرأ أيضا
المكان الذي شهد مقتل 4 مستوطنين وجرح عدد آخر على يد مقاوم فلسطيني-(وكالات)

المقاومة ترد على جريمة جنين بقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بالضفة المحتلة

منذ4 ساعة
السودان

السودان.. هل مخاوف عودة حرب أهلية في دارفور حقيقة؟

منذ4 ساعة
لبنان يئن.. ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 65%

لبنان يئن.. ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 65%

منذ16 ساعة
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

منذ17 ساعة
الاحتلال

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على جنين إلى 6 شهداء

منذ18 ساعة
غوتيريش

غوتيريش يطلب من إسرائيل وقف كامل الأنشطة الاستيطانية في فلسطين

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ4 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
 