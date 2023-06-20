الاحتلال الإسرائيلي يُحدد موعدًا لإخلاء عائلة مقدسية من منزلها

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حددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل، موعدًا جديدًا لإخلاء عائلة صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.وأوضحت العائلة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "دائرة الإجراء والتنفيذ" الاحتلالية حددت الفترة الواقعة ما بين 28 حزيران الحالي حتى 13 تموز المقبل، لإخلاء العائلة من منزلها، مضيفة أنه وبحسب القرار، تم الإشارة الى أن عيد الأضحى سيكون خلال التواريخ المحتملة والمحددة لتنفيذ قرار الإخلاء، إلا أن القرار لم يستثن أيام العيد من إمكانية تنفيذ قرار الإخلاء.وكان الاحتلال حدد سابقًا، يوم 11 حزيران لإخلاء العائلة من المنزل، لكنه لم يتمكن من تنفيذ القرار، بسبب تضامن فلسطينيين وأجانب ونشطاء سلام إسرائيليين مع العائلة.وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا سابقًا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عامًا) ومصطفى صب لبن (72 عامًا) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.وأكدت العائلة رفض إخلاء منزلها طوعًا، مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها.-- (بترا)