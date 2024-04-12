الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

صورة: أ.ف.ب
صورة: أ.ف.ب

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا، و 120 إصابة وذلك خلال 24 ساعة، بآخر إحصائية أعلنت عنها.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إلى أن عددًا من الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ189 على غزة، ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، إلى 33634 شهيدًا و 76214 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي. -(بترا)

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