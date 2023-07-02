الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية في محيط حمص

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شن الاحتلال الإسرائيلي، ضربات جوية قرب مدينة حمص السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا، فجر الأحد عن مصدر عسكري.وقال المصدر "قرابة الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".أضاف "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".وفي بيان لم يأت على ذكر هذه الضربات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي "قبل قليل رُصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية ويبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".وأضاف "لا توجد أي تعليمات للجبهة الداخلية. التفاصيل قيد الفحص".في 14 حزيران، أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك بأن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران".ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.-(وكالات)