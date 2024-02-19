الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يصدر لائحة اتهام ضد شقيقة صالح العاروري

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الشهيد صالح العاروري

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، لائحة اتهام ضد دلال سليمان، شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري الذي اغتيل بغارة جوية إسرائيلية في لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي.

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وقالت هيئة البث العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت الاثنين، "تقديم لائحة اتهام ضد سليمان (52 عاما) بعد أن تم اعتقالها".


ووفقا للائحة الاتهام، ادعت الشرطة الإسرائيلية أن "دلال سليمان قامت بنقل أموال إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين فضلا عن إشادتها في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي"، بحسب الهيئة.


واعتقلت سليمان من منزلها في بلدة عارورة، وسط الضفة الغربية، في يناير الماضي عقب عملية اغتيال شقيقها، وتم آنذاك "تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمالي الضفة الغربية (لم تذكر اسم المحكمة) بتهمة العمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية"، وفق الهيئة العبرية.


ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.


ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعا لقادة من "حماس" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه.


ولم يصدر تعليق عن سليمان أو من يمثلها قانونيا على هذه الاتهامات والادعاءات الإسرائيلية، حتى الساعة (09:00 تغ).


ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

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