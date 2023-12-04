الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 44 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وأريحا والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.اضافة اعلان
وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على عشرة دونمات زراعية من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن قوات الاحتلال استولت على أراضٍ في حوضي رقم (3) بمنطقة ظهر المطرسية، و(4) بمنطقة أبو كليبة، جنوب غرب نحالين، بمحاذاة مستعمرة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.
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