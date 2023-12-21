الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بمشاركة 14 جنديا بسجن النقب في ضرب أسير فلسطيني حتى الموت- (فيديو)

1121-e1703113167618-730x438
الأسير الشهيد ثائر أبوعصب

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن الاحتلال الإسرائيلي أقرت بمشاركة 14 حارساً بسجن النقب في قتل أسير فلسطيني ضربوه حتى الموت.
وأوضحت الهيئة، أن تحقيقاً فتح ضد 14 متهماً، يعتقد أنهم ضالعون في ضرب السجين والتسبب في وفاته، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهر، وأن الشهيد الذي لم تكشف عن اسمه ينتمي لحركة فتح ويبلغ من العمر 38 عاماً وكان يواجه حكما بالسجن المؤبد.
وقالت إن الحراس أوسعوا السجين ضرباً بالعصي في زنزانة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي متأثراً بها.
وذكرت هيئة البث، إن السلطات الإسرائيلية استجوبت المشتبه بهم الـ 14 ووجهت لهم إنذاراً ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر.
ونسبت إلى مصلحة السجون الإسرائيلية القول تعليقاً على الحادثة، إن مستوى «التحديات والتهديدات» التي يواجهها الحراس خلال تنفيذ مهامهم ارتفع كثيراً منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نتيجة استقبال المعتقلات آلاف السجناء.

اضافة اعلان

 

وكان تقرير عبري كشف مساء الأربعاء، أن سجانين إسرائيليين ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت في معتقل النقب “كتسيعوت” الصحراوي.
وقالت القناة 12 العبرية في تقريرها إن “وحدة التحقيق مع السجانين فتحت تحقيقا ضد 14 متهماً، بعضهم يشتبه في قيامهم بضرب الأسير والتسبب بوفاته، وبعضهم يشتبه في تورطهم بحادثة العنف”.
وذكرت أن الأسير المذكور هو ناشط في حركة “فتح” يبلغ 38 عاما من سكان الضفة الغربية، وكان بزنزانة 8 رفقة أسرى (..) آخرين.
وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع قبل نحو شهر من اليوم.
وقالت: “بحسب الشكوك الأولية، قبل نحو شهر، قام الحراس بضرب السجين (..) في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”.
وأشارت إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قضت بسجن الأسير، الذي لم تذكر اسمه، بالسجن المؤبد قضى منها 18 عاما في السجن.
وأضافت: “تم تقديم العلاج للأسير ولكن بعد سلسلة من الفحوصات، لم يبق سوى تحديد وفاته”.
وتابعت: “تم استجواب المشتبه بهم الـ 14 مع تحذيرهم، ثم أطلق سراحهم وتم منحهم إجازة حتى إشعار آخر.


وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، أعلنت في 19 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي عن “اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، في سجن النقب الصحراوي”.


وأشارت إلى أنه معتقل منذ 27 مايو/ايار2005، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا.
وذكرت آنذاك أنه الأسير السادس “الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي” وهو يوم بداية الحرب على غزة.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غزة-87-1

24 شهيداً في غارات إسرائيلية على خان يونس وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء منطقة واسعة من المدينة

منذ 45 دقيقة
عبود

بعد اختفائه 15 يوما.. عبود يروي تفاصيل اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي

منذ17 ساعة
حي الشجاعية

الاحتلال يسوّي 56 مبنى بالشجاعية في الأرض وسط احتفاء جنوده بالجريمة (فيديو)

منذ17 ساعة
وحدة دوفدفان

يتنكرون بزي فلسطيني.. عن وحدة "دوفدفان" التي خسرت جنودها في حرب غزة

منذ19 ساعة
معول الاستيطان الإسرائيلي في القدس ينهش بأراضي الفلسطينيين-(أرشيفية)

مخطط استيطاني اسرائيلي للاستيلاء على 104 دونمات من أراضي قلقيلية

منذ20 ساعة
أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 17 أسيرا فلسطينيا

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

فلسطين "ما بعد الحرب"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الفلسطينيون.. آلاف اللدغات والجحر واحد!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الموازنة" في النواب

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن.. أعداء وأشباه خصوم

سميح المعايطة |اليوم

التصعيد الإقليمي عبر تصدير الأزمات

مالك العثامنة |اليوم

غياب الصكوك والسندات الخضراء

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات | منذ10 ساعة
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
 