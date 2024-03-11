الإثنين 11 آذار 2024
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الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن محاولة مجهولة النتيجة لاغتيال نائب قائد القسام بغزة

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مدينة غزة المدمرة بسبب العداون الهمجي الإسرائيلي

كشف الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن محاولة عملية اغتيال مروان عيسى، نائب قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد ضيف، دون الإعلان عن نتائجها.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إن "الجيش قصف ليلة السبت - الأحد، من الجو هدفا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، حيث وردت معلومات استخباراتية عن وجود نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس والرقم 3 في الحركة مروان عيسى".

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وعيسى هو أيضا الرجل الثاني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بعد قائد الكتائب محمد ضيف، وهو ثالث مطلوب لإسرائيل في غزة بعد ضيف، وزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.


وبينما لم تكشف تل أبيب أي معلومات عن نتائج العملية حتى الساعة (08:20 تغ) من صباح اليوم، ادعت الإذاعة العبرية أن "تقارير فلسطينية تحدثت عن مقُتل 5 مواطنين في الهجوم، وإصابة 9 آخرين".


بدورها قالت هيئة البث العبرية (رسمية) في تقرير إن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حاول القضاء على رقم 3 في حماس مروان عيسى".


وزعمت أن عيسى "كان موجودا في النصيرات وسط قطاع غزة"، مما دفع إسرائيل إلي تنفيذ "سلسلة غير عادية من الهجمات في المخيم ليلة السبت - الأحد".


وادعت الهيئة في تقريرها أنه خلال هذه الهجمات "أرسلت حماس فرق إنقاذ إلى المنطقة، وأنها تعرضت أيضا للهجوم".


وأشارت إلى أن الهجمات نفذت في المنطقة المعروفة باسم " مخيم واحد" في النصيرات، مبينة أنه "سقط قتلى وجرحى فلسطينيين إثر الهجمات"، دون تفاصيل.
ولم تعلق حماس على المزاعم الإسرائيلية بشأن محاولة اغتيال عيسى حتى الساعة (08:30 تغ) من صباح الاثنين.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)


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