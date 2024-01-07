الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورة يزعم أنها لقائد “كتائب القسام” محمد الضيف

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المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري يستعرض صورة قال إنها للقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف#حرب_غزة pic.twitter.com/p6lt8CBJzw — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2024

المتحدث العسكري الإسرائيلي يستعرض صورة قال إنها لمحمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2H7dhYxLEh — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2024

نَشَرَ جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة من المفترض أنها تظهر قائد “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، محمد الضيف، وتمت مشاركة الصورة على نطاق واسع، مساء السبت.وتظهر الصورة رجلاً رمادي الشعر ملتحياً يحمل نقوداً في يده اليسرى وكوباً بلاستيكياً في يده اليمنى.وحتى بداية الحرب في غزة، كانت لدى إسرائيل صور قديمة للغاية للرجل الذي ينظر إليه باعتباره أحد العقول المدبرة للهجمات المباغتة التي شنتها “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.وظهرت صورة أحدث للضيف في كانون الأول/ ديسمبر، الذي يوصف بأنه “شبح” نجا من محاولات إسرائيلية عديدة لاغتياله.وتشتبه إسرائيل في أنه فقد واحداً أو أكثر من أطرافه، لكن في كانون الأول/ ديسمبر، عثر جيش الاحتلال على مقطع مصور له تبدو فيه جميع أطرافه سليمة، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، مساء السبت، إن الجيش عثر على حواسب وخرائط وأجهزة مذياع في قطاع غزة بها ملايين الملفات الرقمية التي تضم معلومات استخباراتية.(د ب أ)