الاحتلال الصهيوني يستخدم الذكاء الاصطناعي في عدوانه على غزة

قال محلل شؤون الدفاع والحرب البرية البريطاني، سام كراني إيفانز، إن إسرائيل استخدمت التقنيات الحربية القائمة على الذكاء الاصطناعي في هجماتها الأخيرة على غزة، وعملت على تطويرها منذ سنوات لجعلها تقدم توصيات، بدل الاكتفاء بجمع وتحليل المعلومات.

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جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الأناضول مع إيفانز، حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأكد أن إسرائيل تعمل منذ فترة طويلة على تطوير واستخدام التقنيات الحربية القائمة على الذكاء الاصطناعي.



وأضاف: “إسرائيل تستخدم تقنية في الذكاء الاصطناعي تسميها (البشارة- The Gospel)، لتسريع عملية إنشاء أهداف محتملة، إضافة إلى استخدامها لنظام يسمى الخيميائي (Alchemist)”.



وذكّر إيفانز أن الجيش الإسرائيلي وصف هجوم عام 2021 بأنه “الأول من نوعه” و”أول حرب ذكاء اصطناعي”، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” في مايو/ أيار 2021.



وأشار أيضا إلى أن “تقنية (البشارة) في الواقع بمثابة مركز للمعلومات في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها تل أبيب”.



وقال إن “حوالي 90 بالمئة من المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها إسرائيل يتم جمعها في مركز المعلومات المشار إليه”.



وأوضح أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بدءا من المحادثات مع الأشخاص في الميدان وحتى الإشارات الواردة من الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو وصور الأقمار الصناعية”.



وأشار إلى أن “هذه التقنية تغطي في الواقع جميع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى وكالة الأمن الداخلي (الشاباك)، المسؤولة عن تصميم وجمع وفك تشفير الإشارات الاستخبارية”.



وذكر أن “الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة عسكرية تتألف من شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، تعمل على العثور على أشخاص يتمتعون بمهارات جيدة في عالم الحواسيب وقدرات برمجية استثنائية”.



ولفت إيفانز إلى أن “الشركة الأخرى التي تنتج أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصالح إسرائيل هي شركة الدفاع الإسرائيلية رافائيل، التي تعمل في مجال تطوير أنظمة الدفاع المتقدمة”.



وبين أنه “يتم تحليل واستخدام جميع المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها لإبلاغ أنظمة (البشارة) و(الخيميائي) وربما أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى”.



وأكد أن “القوات الإسرائيلية تعمل في هذه الأثناء على توحيد جميع الأنظمة الاستخباراتية تحت نظام واحد”.



ورأى أن “ما تم فعله بالفعل ربما كان عبارة عن عدة خوارزميات تم جمعها معا للحصول على نتيجة متكاملة”.



وأشار إيفانز إلى أن “إسرائيل تعمل على جعل الذكاء الاصطناعي قادر على الجمع بين هذه الوظائف وتقديم توصيات”.



ولفت إلى “صعوبة الاستغناء عن العنصر البشري بشكل كامل في هذه العملية”.

وشدد على أن “النسب الكبيرة للقتلى في غزة، ترجع لطريقة استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذها توصيات هذه التقنيات”.



ونبه إلى أن “طريقة استخدام وتنفيذ توصيات وسائل الذكاء الاصطناعي تعتمد أولا وآخرا على قرارات العناصر البشرية”.



وأكد “ضرورة التمييز بين دور الذكاء الاصطناعي في الحرب والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب”، مشيرا إلى “عدم وجود معلومات كافية حول هذا الموضوع”.





كفاءة الذكاء الاصطناعي ومستقبله

وقال كراني إيفانز إنه “من الصعب تحديد تأثير الذكاء الاصطناعي على الهجمات الإسرائيلية ضد حماس”.



وأضاف: “أعتقد أن إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لمساعدتها في العثور على عناصر حماس. كما أعتقد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي فعّالة نسبيا في العثور على أنفاق حماس وتدميرها”.



وتابع: “هناك العديد من الدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، لكن معظمها لا يزال في مرحلة مبكرة نسبيا للاستفادة من هذه التقنية”.



ولفت كراني إيفانز إلى أن “إسرائيل لديها عدد من الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.



وأشار إلى أن “تل أبيب تعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية اتخاذ القرار وزيادة القدرة على تحليل المعلومات وكمية المعلومات الميدانية”.



وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تل أبيب تقنية ذكاء اصطناعي تسمى “البشارة”، تعمل على “تحديد الأهداف بسرعة”.



فيما ذكر تقرير نشره موقع “+972″، ومقره تل أبيب، أن التقنية المشار إليها استخدمت في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وتمكنت من مهاجمة 15 ألف هدف في أول 35 يوما.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا فلسطينيا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.