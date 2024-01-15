الاحتلال المأزوم في غزة يبحث عن انتصار بالضفة.. هل يحققه؟

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مرة، اثنتان، ثلاثة، لا حصر لعدد اقتحامات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، وكذلك الحال لنظيرتها نابلس وطولكرم ومخيماتها (طولكرم ونور شمس) بشمال الضفة الغربية.وتتوالى اقتحامات الاحتلال أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتتزامن عدة عمليات عسكرية لجيش الاحتلال بمختلف مدن وقرى الضفة الغربية في آن واحد، ولكل عملية نتاجها من الانتهاكات والاعتقالات والشهداء والتدمير أيضا، الذي أصبح هدف الاحتلال الأول.وأكثر من قبلها، تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وبشكل أكبر بعد الحرب على قطاع غزة، وكل يوم يشتد عن سابقة لا سيما مع ازدياد أزمته وفشله بتحقيق أي من أهدافه المعلنة في غزة، فهل يحاول الاحتلال أن يعوض فشله ذاك بغزة عبر عنفه غير المسبوق بالضفة الغربية لتحقق صورة نصر لم يتحقق بعد كما تقول؟سؤال اجاب عليه سياسيون وخبراء فلسطينيون، وأجمعوا على أن الكيان الصهيوني لا يبحث عن نصر بقدر ما يسير بخطط ممنهجة من قبل الحرب لتهويد الضفة الغربية وضمها بشكل كامل، وأن الحرب على غزة أعاقت هذا المخطط.مخطط إبادةيقول الدكتور مصطفى البرغوثي السياسي الفلسطيني وأمين عام حركة المبادرة الوطنية، إن "الاحتلال لا يبحث عن نصر، وإن لديه نفس المخطط تجاه غزة والضفة لتصفية الشعب الفلسطيني وقضيته، فضلا عن أن الحرب على غزة لا تقل عن نظيرتها بالضفة، وأنها بدأت بسبب الضفة وما يقوم به الاحتلال من ضم وتهويد وتطهير عرقي وإبادة جماعية للفلسطينيين".ويوضح البرغوثي أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن ذلك في الأمم المتحدة، عندما حمل "خريطة إسرائيل" التي تضم الضفة الغربية وغزة وكل الجولان المحتل.ويرى البرغوثي أن الاحتلال يريد أن يكسر أي مقاومة مهما كان شكلها لمخططاته، وأن الفلسطينيين يشهدون عملية خطيرة يشنها الاحتلال لقمع مقاومتهم وإرضاخهم.وقال البرغوثي "سياسة الحكومة الصهيونية لخصها الوزير فيها بتسلئيل سموتريتش، حين قال بأنه سيملأ الضفة الغربية بالمستوطنين، ليفقد الفلسطينيون أي حلم لهم بدولة، وعليهم أن يرحلوا أو يرضخوا أو يموتوا".ويضيف البرغوثي أن إسرائيل وأمام فشلها بالحرب على غزة تمارس أبشع الجرائم من حيث النوعية والحجم، وأنها "تنتقم لفشلها بإراقة دماء الفلسطينيين، وهي منذ 75 عاما تمارس تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد شعب بأكمله".وتشير إحصائيات مرصد شيرين للتوثيق إلى أن الاحتلال ومنذ الحرب على غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قتل 347 فلسطينيا بالضفة الغربية و24100 في غزة، كما نفذ أكثر من 5835 عملية اعتقال بالضفة واعتقل 4 آلاف فلسطيني بغزة.كما هدم الاحتلال 421 منشأة سكنية وزراعية وتجارية بالضفة، مهجرة بذلك 2599 فلسطينيا، وهدم أكثر من 69,200 وحدة سكنية بغزة، وتسببت بنزوح حوالي 2 مليون نسمة في القطاع.تصعيد بهدف الانتقامويتفق هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) مع البرغوثي في أن الاحتلال صعد عدوانه على الضفة الغربية قبل وبعد الحرب تنفيذا لبرنامج حكومته في حسم الصراع الذي بجوهره يستهدف الضفة الغربية والقائم على الضم والتهويد الكامل والتهجير.كما يستغل الاحتلال الحرب لمنع انتفاضة يتخوف منها بالضفة، وبالتالي منع انفجار وفتح جبهة ثالثة تستنزفهم أكثر، وبالتالي يقول المصري "هي تصعد بالضفة ليس بهدف الانتقام بحد ذاته بقدر ما هو جزء أساسي مستمد من المشروع الصهيوني التوسعي العنصري الإجلائي، الذي ينص على أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان".ونبَّه المصري إلى ضرورة الالتفات، إلى أن الاحتلال مستفيدة بكلتا الحالتين، في استمرار حربه بغزة وبعملياتها بالضفة، فهو لم يقدر أن يمنع المقاومة بالضفة، أو يوقف التهديد القادم من غزة، وارتكبت مجازر، إضافة لتدمير البنية التحتية، وهذا سيستنزف المقاومة والشعب على حد سواء لسنوات طويلة.وأنهى المصري حديثه بالتأكيد بأن "النصر" الذي يسعى له الاحتلال "ذريعة لتنفيذ مخططاته، وأن الحرب أصبحت هدفا بحد ذاته للإحتلال".حرب وجودوينظر الاحتلال وفق عصمت منصور الخبير بالشأن الصهيوني، إلى أن ما يجري هو "حرب وجود واستقلال ثانية"، وهي تعتبر أن تغيير الواقع الأمني نابع من تغيير نظرتهم للصراع والمواجهة، وهذا توجه "خطير يجعلهم بحالة هجوم دائمة، ويهدد بتفجير الأوضاع بالضفة، وأيضا تورطهم عميقا في غزة أوصلها لحرب استنزاف لا خروج منها".وذهب منصور إلى أن "النظرة المتطرفة والعدوانية الهجومية" التي يعيشها الاحتلال، والتي لا تبدي أي إجراءات للتراجع عنها تعني عودة المواجهة لمربعها الأول بالضفة وغزة وبكل مكان، وأن هذه الحكومة لا تملك سوى خيار الحرب والقوة.-(وكالات)