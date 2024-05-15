الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يأسر 8745 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

اعتقالات
اعتقال 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى اليوم الأربعاء، 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، ومعتقلون سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طولكرم، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.اضافة اعلان

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى أكثر من 8745، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

يُشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 222 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا(وفا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل

الاحتلال يعتقل 8725 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

13 أيار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

ارتفاع حصيلة اعتقالات الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر

12 أيار 2024
اعتقال 12 فسلطينيا

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

29 نيسان 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
563559_4_1715756628

أكثر من 134 ألف شهيد في الذكرى 76 لنكبة فلسطين

منذ 6 دقيقة
thumbs_b_c_ff37f92dae2e23e9ca69095303444e91

غزة.. انتشال جثث عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي الزيتون

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_dd8785764d89440c04dc6e516be068b1

بالذكرى 76 للنكبة.. ثمانيني فلسطيني يتمسك بحق العودة

منذ5 ساعة
thumbs_b_c_a8db8ffaecc9c8838f0e922cc16827d8

ذكرى النكبة.. لاجئون فلسطينيون: إسرائيل تستكمل بغزة حرب 48

منذ5 ساعة
thumbs_b_c_b12fabdac3a320de7994edf0eefc7f12

فلسطيني عاصر نكبة 1948: نعيش اليوم "نكبة أبشع"

منذ6 ساعة
قمة البحرين

المنامة: انتهاء اجتماع تحضري لـ"قمة البحرين" وتفاؤل بمخرجاتها

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية لرفع تصنيف الأردن الائتماني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام مذهلة وناطقة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات | منذ18 ساعة
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة
 
 