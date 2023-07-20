الاحتلال يجرف أراضي ومئات الأشجار جنوب الخليل

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جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مئات الأشجار في منطقتي الهردش، وأبو طي شرق بلدة ترقوميا جنوب غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وقال مجلس بلدي ترقوميا في بيان، إن سلطات الاحتلال جرفت المئات من أشجار الزيتون واللوزيات ودوالي العنب في منطقة الهردش تقدر مساحتها بخمسمئة دونم، بالإضافة إلى تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة أبو طي شرق بلدة ترقوميا، واقتلعت الأشجار ومعرشات العنب.يشار إلى أن منطقة الهردش تعرضت لاعتداءات متكررة من المستوطنين من تقطيع للأشجار وإحراقها، ومحاولة الاستيلاء عليها، ومنع المواطنين من الوصول إليها بهدف التوسع الاستيطاني.وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت أحد عشر فلسطينيا.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.