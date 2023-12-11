الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات

سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تصدر إلى الآن أي تصريح، بخصوص ما تضمنه البيان المشترك، لكل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تصدر إلى الآن أي تصريح، بخصوص ما تضمنه البيان المشترك، لكل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير

أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 142 فلسطينية، بينهن رضيعات ومسنّات من قطاع غزة.

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت المؤسستان، في بيان صادر عنهما، أن سلطات الاحتلال“تحتجز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة، في سجونها، بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري للقطاع”.
وأشار البيان إلى أنّ “الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجنا “الدامون وهشارون”.

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جرائم مروعة بحق معتقلي غزة

وفي بيان سابق صادر عن المؤسستين، قالت المؤسستان إنّ “الاحتلال الإسرائيلي، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحيّة”.


وعبر البيان عن “مستوى التخوفات على مصير الأسرى في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة”.


يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تصدر إلى الآن أي تصريح، بخصوص ما تضمنه البيان المشترك، لكل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.


وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن وجود 260 معتقلا من غزة زعمت أنهم “مقاتلون غير شرعيين”. -وكالات

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