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الأحد 26 تشرين الثاني 2023
11:46 ص
الاحتلال يحذر الفلسطينيين من التوجه لشمال غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من التوجه إلى شمال قطاع غزة.
ونقلا عن "الجزيرة نت"، فإن الاحتلال حذر الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن كيلومتر واحد من السياج الأمني.
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فلسطين
غزة
طوفان الاقصي
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