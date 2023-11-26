الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يحذر الفلسطينيين من التوجه لشمال غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من التوجه إلى شمال قطاع غزة.

ونقلا عن "الجزيرة نت"، فإن الاحتلال حذر الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن كيلومتر واحد من السياج الأمني.اضافة اعلان
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