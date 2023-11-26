الاحتلال يحذر الفلسطينيين من التوجه لشمال غزة

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حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من التوجه إلى شمال قطاع غزة.ونقلا عن "الجزيرة نت"، فإن الاحتلال حذر الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن كيلومتر واحد من السياج الأمني.