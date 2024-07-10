الاحتلال يحرم 39 ألف طالب وطالبة من التوجيهي

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وأوضح برهم في إطار حديثه حول "التعليم في ظل العدوان والثانوية العامة"، أن امتحان الثانوية العامة أصبح جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني والذي يقيس قدرات الطالب وتحصيله العلمي خلال سنوات ومسيرته الدراسية، "وللأسف لم يتمكن أبناؤنا في قطاع غزة من الالتحاق بهذا الامتحان بسبب الظروف وآلة التدمير الإسرائيلية التي قامت بتدمير كل ما هو حي داخل مجتمعنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".وأكد أن الوزارة مصممة على عقد الامتحان عندما تتاح الإمكانيات لذلك.وبين برهم أنه تم العمل لمعالجة ملف الامتحان، حيث تمت متابعة الطلبة الذين غادروا القطاع لدول كثيرة، وعقد الامتحان لأكثر من 1300 طالب وطالبة في 24 دولة في العالم، كما أن هناك أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حرموا من العملية التعليمية منذ بداية العدوان وأكثر من 285 مدرسة تم تدميرها بشكل كامل، أما المدارس المتبقية فأصبحت مراكز للإيواء.وتابع: "بدأنا بعلاج ما يمكن علاجه، حيث يتم التعليم عن بعد لطلاب المدارس يتم تدريسهم من المعلمين من مدن الضفة الغربية من يستطيع الالتحاق، وفي حال توقفت الحرب هناك أكثر من خطة، حيث نقوم بالتجهيز لبناء مدارس مؤقتة سوف يتم تجهيزها من قبل المجتمع المحلي الفلسطيني ومن المؤسسات الدولية، بجانب المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، وهناك أكثر من 6200 معلم متواجدين داخل القطاع نحن على تنسيق دائم معهم ومع جهات الاختصاص لاعادة العملية التعليمية".وأشار برهم إلى أن "سجلات المعلمين والطلبة في القطاع جاهزة وتم فرزها والوزارة تنتظر اللحظة المناسبة للانطلاق بالعملية التعليمية حين تكون الظروف آمنة لأبنائنا وحسب الإمكانات المتوفرة، ونطمح لبناء ما دمره الاحتلال والبدء بالعملية التعليمية من جديد".وفيما يتعلق بالجامعات، أوضح أن هناك 88 ألف طالب وطالبة ملتحقين بمختلف الجامعات في القطاع الخاصة والحكومية، وتم تدمير أكثر من 30 مبنى لهذه الجامعات، بعضها مبانٍ حديثة جدا مزودة بأحدث التكنولوجيا، لكن الاحتلال دمر أكثر من 80% منها وأصبحت غير صالحة للتعليم، بينما تمت إعادة الحياة لبعض الجامعات، حيث فتحت الجامعات في الضفة باب التسجيل للفصل الثاني والتحق أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من القطاع للتعليم في هذه الجامعات، كما تم الاتفاق مع عدد من الجامعات في مصر لبدء العملية التعليمية عن بعد لطلبة قطاع غزة، وعلى توفير 1000 منحة في العام في مجال الطب البشري والأسنان والهندسة مع بعض الدول.وأضاف برهم: كما استشهد أكثر من 9000 طالب وطالبة، وهناك أكثر من 14000 إصابة للطلاب، لكننا مصممون على أن تعود الحياة التعليمة للقطاع وتنفيذ الخطط التي تم وضعها عبر التنسيق الكامل مع الكوادر التعليمية في القطاع.وفيما يتعلق بالقدس، بين أن الحقيبة المدرسية مستهدفة، فالمعلم والطالب والمدرسة مستهدفون، ومؤخرا نجحنا بتوفير منحة من الحكومة النرويجية للبدء بعدة مشاريع في هذا الإطار، ونحن مصرون على أن المنهاج الفلسطيني هو المنهاج الأساسي وهو الذي يجب أن يتم تدريسيه داخل مدارس القدس.وشدد برهم على أن الوزارة تسعى باستمرار لتطوير امتحان الثانوية العامة، ولدينا توجه لتعديل بعض المسارات، لا سيما في العلوم التطبيقية والهندسة والعلوم الأدبية، وكذلك تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام. (وفا)