الاحتلال يحول ملعب اليرموك بغزة الى مركز اعتقال للمدنيين

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أكدت بلدية غزة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف وتدمير وتجريف ملعب اليرموك التابع للبلدية خلال اجتياحه للمنطقة وقام بتحويل الملعب الى مركز اعتقال للمدنيين.وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن آليات الاحتلال قامت بتجريف أرضية الملعب وقصف المدرجات وتدمير مخازن الملعب التي تحتوي على مواد رياضية وتدمير وحرق كل مقدرات الملعب وكذلك مضمار الجري وشبكات الإنارة في الملعب.وأضافت، أن الملعب هو مرفق مدني لجأ إليه المواطنون المدنيون للحماية من قصف الاحتلال لمناطقهم ولكن الاحتلال لاحقهم وقام بتدمير الملعب واحتجازهم.وطالبت البلدية، المنظمات الحقوقية والدولية والهيئات الرياضية والاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية لإدانة همجية الاحتلال وتدميره للملعب والإسراع بالمساعدة في إعادة اعماره لحماية الحركة الرياضية في المدينة.واشارت الى ان الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير جميع مناحي الحياة في المدينة وشمل التدمير المستشفيات والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق والمدارس والجامعات والمحلات التجارية والمباني المدنية ومراكز الخدمات المدنية والحيوية.