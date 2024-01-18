الاحتلال يدمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية في غزة

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أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا اليوم الخميس، كشفت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي حيث دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم.وطالبت "حماس" لأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية بتوثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال الصهيوني الإرهابي في قطاع غزَّة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته النازيين أمام المحاكم الدولية المختصّة.وتاليا نص البيان:"بسم الله الرحمن الرحيمتصريح صحفيتدمير الاحتلال لمباني المدارس والجامعات في قطاع غزَّة سلوك إجرامي لن يحقّق أهدافه العدوانية في تقويض المنظومة التعليمية والهُوية الوطنية الرّاسخةإنَّ مواصلة الاحتلال الصهيوني النازي استهدافه العدواني والممنهج ضد المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في قطاع غزَّة؛ عبر قصف وتدمير المباني هو جريمة حرب وسلوك إجرامي يستهدف تدمير كل مقوّمات استمرار عمل المنظومة التعليمية في قطاع غزَّة، أبنية وكوادر ومؤسسات، حيث دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم.أمام إجرام الاحتلال النازي المستمر ضد مؤسساتنا التعليمية، في سياق سياسته الإجرامية في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية، التي تعبّر عن فاشية وسادية هذا الكيان الذي يجاهر بجرائمه دون اكتراث بالعواقب والقوانين الدولية، فإنَّنا في حركة حماس:أولاً: نؤكّد أنَّ شعبنا بصموده وتضحياته ومقاومته سيفشل هذه المخططات الدنيئة في تقويض المنظومة التعليمية وطمس الهُوية الوطنية الرّاسخة لدى شعبنا الفلسطيني.ثانياً: ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال الصهيوني الإرهابي في قطاع غزَّة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته النازيين أمام المحاكم الدولية المختصّة.حركة المقاومة الإسلامية - حماسالخميس : 06 رجب 1445هـالموافق: 18 يناير/ كانون الثاني 2024م".