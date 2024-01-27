الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يدمر محطة الصرف الصحي بحي الزيتون في غزة

الاحتلال يدمر محطة الصرف الصحي بحي الزيتون في غزة
الاحتلال يدمر محطة الصرف الصحي بحي الزيتون في غزة
قالت بلدية غزة إن قوات الاحتلال دمرت محطة الصرف الصحي B7 في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، والتي تخدم نحو 180 ألف نسمة في مناطق شرق المدينة، ما تسبب بطفح الصرف الصحي في المنطقة وتسربه للمناطق المجاورة للمحطة.اضافة اعلان
وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت، أن 30 ألف كوب من المياه العادمة ترد يومياً للمحطة، وأن الاحتلال استهدف المرافق الأساسية للمحطة ودمرها بالكامل، حيث تم تدمير المولدات والمضخات وباقي المرافق في المحطة.
وأكدت البلدية أن خطراً كبيراً يتهدد المناطق المجاورة للمحطة في حالة استمرار تدفق المياه العادمة، وأن كارثة صحية وبيئية كبيرة تلوح في الأفق بسبب استمرار فيضان مياه الصرف الصحي.
ودعت المنظمات الدولية للتدخل العاجل وإنقاذ الأوضاع في غزة، التي تعيش ظروفاً صحية وبيئية متردية بسبب استمرار العدوان وقطع ونفاد الوقود وتدمير الاحتلال لمرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي تسبب في كارثة صحية وبيئية كبيرة في المدينة، بسبب تدمير المرافق الحيوية وطفح الصرف الصحي لمناطق واسعة فيها، منها بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان.
-- (بترا)

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