الاحتلال يدمر محطة الصرف الصحي بحي الزيتون في غزة

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قالت بلدية غزة إن قوات الاحتلال دمرت محطة الصرف الصحي B7 في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، والتي تخدم نحو 180 ألف نسمة في مناطق شرق المدينة، ما تسبب بطفح الصرف الصحي في المنطقة وتسربه للمناطق المجاورة للمحطة.وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت، أن 30 ألف كوب من المياه العادمة ترد يومياً للمحطة، وأن الاحتلال استهدف المرافق الأساسية للمحطة ودمرها بالكامل، حيث تم تدمير المولدات والمضخات وباقي المرافق في المحطة.وأكدت البلدية أن خطراً كبيراً يتهدد المناطق المجاورة للمحطة في حالة استمرار تدفق المياه العادمة، وأن كارثة صحية وبيئية كبيرة تلوح في الأفق بسبب استمرار فيضان مياه الصرف الصحي.ودعت المنظمات الدولية للتدخل العاجل وإنقاذ الأوضاع في غزة، التي تعيش ظروفاً صحية وبيئية متردية بسبب استمرار العدوان وقطع ونفاد الوقود وتدمير الاحتلال لمرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.يذكر أن العدوان الإسرائيلي تسبب في كارثة صحية وبيئية كبيرة في المدينة، بسبب تدمير المرافق الحيوية وطفح الصرف الصحي لمناطق واسعة فيها، منها بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان.-- (بترا)