الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف مستشفى الأقصى بدير البلح

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أرشيفية -مستشفى الأقصى

استشهد 4 أشخاص وأصيب 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إن: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في ذروة الحركة".اضافة اعلان

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أطلقت الطائرات النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن سلاح الجو قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


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