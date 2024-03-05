الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

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فلسطينيون يحاول التقاط المساعدات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات كلما وصلت شاحنات المواد الإغاثية إلى القطاع.

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وبحسب مصادر فلسطينية، نوه المتحدث في بيان، إلى أن هناك تعمدا لاستهداف الساعين للحصول على مساعدات، لخلق حالة من الفوضى، بعد سقوط جرحى برصاص الاحتلال لدى سعيهم للحصول على مساعدات في مدينة غزة اليوم الثلاثاء.


من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "أن استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية".


وحمل الإدارة الأميركية والاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات؛ نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30631 شهيدا، و72043 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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