 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة - (أرشيفية)

ارتقى وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف قوات الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" في مخيم البريج، والتي تأوي آلاف النازحين، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة هذه الليلة باستهدافها مدرسة السردي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي إنه من المتوقع ارتفاع عدد الشهداء في هذه المجزرة بسبب العدد الكبير للإصابات الخطيرة والحرجة.

وأفادت وسائل إعلام عربية باستشهاد 29 فلسطينيا على الأقل حتى الآن. (وكالات)

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